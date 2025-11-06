ਜੇਕਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ PAN ਕਾਰਡ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
November 6, 2025
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਬਡੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ SIP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
|ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ incometax.gov.in/iec/foportal 'ਤੇ ਜਾਓ।
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ 'ਕੁਇੱਕ ਲਿੰਕਸ' ਵਿੱਚ 'ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
|ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੀਡੇਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
|ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
|ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
|ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।