ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵਗੀ 61,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝੀਏ...

PFF scheme
ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵਗੀ 61,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Business Team

Published : December 9, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.03 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 7.1% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ ₹61,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ

PPF ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ "15+5+5" ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ

ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ₹1.5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹22.5 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਭਗ ₹18.18 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹57.32 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹16.64 ਲੱਖ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹80.77 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 23.45 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹1.03 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 7.1% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹7.31 ਲੱਖ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ₹60,941 ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PPF ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

