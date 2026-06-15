ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਮਈ ਵਿੱਚ 9.68% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਕੜਾ
ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.68% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
Published : June 15, 2026 at 10:07 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DPIIT) ਨੇ ਮਈ 2026 ਲਈ ਨਵਾਂ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (WPI) ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.68% ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.26% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 30.33% ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 7.48% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 4.49% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ 4.99% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਬਦਲਿਆ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਮਾਪਣ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ: ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 697 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 957 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹੀ ਭਾਰ: ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ (GVO) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਮੂਹ: ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
PPI ਹੁਣ WPI ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ IMF ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (PPI) ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, WPI ਅਤੇ PPI ਦੋਵੇਂ ਡੇਟਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (WPI) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਸੇਵਾਵਾਂ PPI' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ।