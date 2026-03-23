ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਾਂਗੀ ਬਣਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ।
Published : March 23, 2026 at 2:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੱਕਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਕਾਈਟਰੈਕਸ ਨੇ 2026 ਲਈ ਵਰਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਾਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ "ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ" ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਚਾਂਗੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 14ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਰਮੀਨਲ ਐਕਸਪੋ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 575 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਸਾਲ 2026 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (IGI) ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 28ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025), ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 32ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ:
ਬੈਂਗਲੁਰੂ (KIA): ਕੈਂਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 'ਸਰਬੋਤਮ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (GHIAL): GMR ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਟਾਫ 2026' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗੋਆ (MIA): ਮੋਪਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 'ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਾਜ ਬੰਗਲੁਰੂ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਤਾਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਟਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਗਲੋਬਲ 'ਟੌਪ 10' ਸੂਚੀ
2026 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਰੈਂਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਾਂਗੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ
- ਸਿਓਲ ਇੰਚੀਓਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਅਨੁਕੂਲ
- ਟੋਕੀਓ ਹਨੇਡਾ ਜਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
- ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਟੋਕੀਓ ਨਾਰੀਤਾ ਜਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾਫ ਸੇਵਾ
- ਪੈਰਿਸ ਸੀਡੀਜੀ ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
- ਰੋਮ ਫਿਉਮਿਸੀਨੋ ਇਟਲੀ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
- ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੁਰਕੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
- ਮਿਊਨਿਖ ਜਰਮਨੀ ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
- ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ
ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਟੋਕੀਓ ਹਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਕੀਓ ਨਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰੇਅਰ ਨਾਗੋਆ (ਜਾਪਾਨ) ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਸਕਾਈਟਰੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਰਵੇਖਣ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਮਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਈਟਰੈਕਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਾਂਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 14ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।