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ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼ ਬਣੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ, ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ

ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

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ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 3, 2026 at 3:14 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਲਸ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਸੀਈਓ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਏਅਰ ਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ, 2001 ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2005 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ (IAG) ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਬੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਆਈਏਟੀਏ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਵਾਲਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੂਝ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਈਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਲਸ਼ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਾਲਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਲੀ ਵਾਲਸ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।"

ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ₹5,381 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

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ਗਲੋਬਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ
WILLIE WALSH

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