ਕੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 80ਵਾਂ ਬਜਟ ? ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 80ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : December 20, 2025 at 11:58 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 80ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ
1 ਫਰਵਰੀ, 2026, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਛੁੱਟੀ' ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਨਿਯਮ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1957 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1981 ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
1 ਫਰਵਰੀ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
2017 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
80ਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਜੇਕਰ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠਵਾਂ ਬਜਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਗਾ।