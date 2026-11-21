ਕੀ FPIs ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿਯਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖਤਮ ? ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੇਬੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, FPIs ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
Published : November 21, 2026 at 3:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐਫਪੀਆਈ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਐਫਪੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਖੁਲਾਸਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਆਈਆਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ।"
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ FPIs ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SEBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
SEBI FPI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। SEBI ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। "Swagat-FI" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਵਾਗਤ-FI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 740 FPIs ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ FPI ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
KYC ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ
SEBI ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, FPIs ਲਈ KYC ਸਮੀਖਿਆ ਮਿਆਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ, ਓਸੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ ₹9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2,000 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।