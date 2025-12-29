ETV Bharat / business

1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ? 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8TH PAY COMMISSION
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ (getty image)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : December 29, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 01.01.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 2 ਮਈ, 2027 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ", ਪਰ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। NDTV Profit ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ₹2.4 ਅਤੇ ₹3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

8TH PAY COMMISSION
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
8TH PAY COMMISSION UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.