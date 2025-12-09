ETV Bharat / business

ਕੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ? ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਆਰਬੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ।

TARIFFS ON INDIAN RICE
ਕੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ? (canva and AP)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : December 9, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟੈਰਿਫ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼, ਕੇਆਰਬੀਐਲ ਅਤੇ ਜੀਆਰਐਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਐਲਟੀ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕੇਆਰਬੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਆਰਐਮ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੋਹਿਨੂਰ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 1% ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀ "ਸਰਗਰਮ" ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਆਰਬੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬੇਨਿਨ, ਸੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

TAGGED:

ਚੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਟੈਰਿਫ
TRUMP TARIFFS ON INDIAN RICE
RICE EXPORTER STOCKS IN FOCUS
TARIFFS ON INDIAN RICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.