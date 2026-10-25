ਐਲਪੀਜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਕੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 25, 2026 at 2:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਠੋਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਲਡੀਐਫ), ਨੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
The FLDI does not support the proposed protests and indefinite strike in Delhi. We advocate for meaningful dialogue, concrete decisions, and sustained efforts to address the legitimate demands of distributors. We are engaged in constructive dialogue with the Oil Marketing Companies (OMCs) and the Ministry of Petroleum. The concerns of the distributors are being heard, and we have received assurances of an early resolution. We believe that solutions can be achieved through dialogue and decisive action. Ensuring uninterrupted LPG service to consumers is our top priority. Dialogue with the OMCs and the Ministry is ongoing, and we have been assured of a resolution. Given this, resorting to protests without exhausting all avenues for dialogue is not a practical approach. Maintaining a regular and safe supply of LPG to consumers remains our primary objective. We urge all fellow distributors to continue with supply and delivery operations—ignoring unverified calls for action—so that no family faces any inconvenience: Federation of LPG Distributors of India— ANI (@ANI) October 25, 2026
ਏਆਈਐਲਡੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਸਦੇ "ਮੈਂਬਰ ਵਿਤਰਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਆਈਐਲਡੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਮੇਂ।' ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਤਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (LDAI) ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "AILDF ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ LPG ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ GAIL/IGL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, AILDF ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ LPG ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਤਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।"
FLDI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ, AILDF ਦੇ ਨਾਲ, OMC ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। FLDI OMCs ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, FLDI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ LPG ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀਆਂ "ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ" ਬਾਰੇ OMCs ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "FLDI ਅਤੇ AILDF ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੈਂਟ (ਆਰਡਰ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀ ਨਸੀਹਤ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫਐਲਡੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਗੈਰ-ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਫਿਲ ਇੰਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ OMC ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। AIHPGDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਉਠਾਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਫਿਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, AIHPGDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'OMC ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।'
AILDF ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (DNDE ਅਤੇ FTL ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਤਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। FLDI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੈਂਟਸ (LPG ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, OMC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਪਲਾਈ
AIHPGDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ OMCs ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਈਂਧਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, DNDE ਅਤੇ FTL ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ SOP, ਵਪਾਰਕ ਇੰਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ OMC ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ LPG ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ LPG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। AIHPGDA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ LPG ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। AILDEF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। AIHPGDA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OMC ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।