ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ? ਜਾਣੋ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

US VENEZUELA CONFLICT
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ? ਜਾਣੋ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 4, 2026 at 12:42 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $60 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਾਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਗੁਆਇਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ PDVSA ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 950,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਚੀਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ

ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ $89 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $250 ਮਿਲੀਅਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023-24 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ-ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

