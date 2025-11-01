ਕੀ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਲੇਵਾਂ ? ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹9,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵਿੱਚ 19% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਟਾਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ₹4,774 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ₹4,014 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ NPA (ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ, ਜਾਂ NPA, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2% ਘਟ ਕੇ ₹9,141.19 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ NPA ਅਨੁਪਾਤ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.35% ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.73% ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 12.37% ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 11.56% ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਦਾ CRAR ਘਟਿਆ
ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਤੋਂ-ਜੋਖਮ-ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਨੁਪਾਤ (CRAR) 16.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਕੇ. ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਏਆਰ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਕੇਨਰਾ ਰੋਬੇਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.26% ਵਧ ਕੇ ₹134.25 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ 3.30% ਵਧ ਕੇ ₹132.89 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹12.93 ਜਾਂ 10.45% ਵਧੇ ਹਨ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ 123.76 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ 136 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।