ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ! ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ।
Published : November 23, 2026 at 2:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਨਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ?
RBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤਰੀ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਤੇ ਰਹਿਸ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੂਬੇ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ?
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਨਾਗਪੁਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੈਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ, ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਆਈਜ਼ੌਲ, ਈਟਾਨਗਰ ਅਤੇ ਕੋਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ?
- 24 ਨਵੰਬਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ।
- 27 ਨਵੰਬਰ: ਕਨਕਦਾਸਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 28 ਨਵੰਬਰ: ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
- 29 ਨਵੰਬਰ: ਹਫ਼ਤਾਵਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ?
ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ UPI, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ATM ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰਕ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
- ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਸ਼ੇਅਰ 7.54% ਟੁੱਟਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ - BUY, Sell or Hold?
- Gold Rate Today:ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਣੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ
- Upcoming IPO: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 2 ਮੇਨਬੋਰਡਾਂ ਸਣੇ 3 ਨਵੇਂ ਅੰਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਸਣੇ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ