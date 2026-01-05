ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ ? 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : January 5, 2026 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ UFBU ਬਾਕੀ ਦੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। UFBU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਾਰਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਕਾਰਨ 25 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, UFBU ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, RBI, LIC, ਅਤੇ GIC ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।