BANK STRIKE 2026: ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਕੀ ਏਟੀਐਮ ਰਹਿਣਗੇ ਚਾਲੂ ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਟੀਐਮ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : September 26, 2026 at 7:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਉਣ ਵਾਲੀ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਮੰਗ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨਕਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਟੀਐਮ ’ਚ ਨਕਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ, ਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਤੁਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIBEA) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐੱਚ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।"
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੀ.ਐੱਚ. ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਆਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਸੀਡੀਐਮ) ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਲਯ ਤਪੋਦਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਕਦੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲਿੰਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 5-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖ਼ਿਆਤੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ:
- ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਡਰ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਐਮਆਈ ਬਾਊਂਸ, ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
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