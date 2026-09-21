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5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ: ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BANKS WILL REMAIN CLOSED FOR 5 DAYS
BANKS WILL REMAIN CLOSED FOR 5 DAYS (Getty Image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : September 21, 2026 at 11:09 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ SBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ।

ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?

ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। UFBU ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 26 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੋਮਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟਸ, ਡਰਾਫਟ, ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। SBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਚੈਨਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਕਦੀ ਲਈ ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ATM ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ADWM) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੋਨੋ ਐਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ 24x7 ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ SBI ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (CSPs) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

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BANKS WILL REMAIN CLOSED FOR 5 DAYS

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