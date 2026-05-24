ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ? 'ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਉਠੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ'

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

By ETV Bharat Business Team

Published : May 24, 2026 at 1:35 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31% ਵੈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 35% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 116 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੈਟ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 102 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵੈਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਵੱਲੋਂ 15, 19 ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹4.74 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ₹4.82 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 76 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਲੌਤਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸੰਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀਏ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ₹1.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $126 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ₹750 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ SAED ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ₹21.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ₹29.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 5% ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟਾਂ - ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ - ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵੈਟ ਹੈ।

