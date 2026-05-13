ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ?
ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : May 13, 2026 at 3:59 PM IST
ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੇਤ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਖਪਤ-ਅਧਾਰਤ ਆਯਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਊਰਜਾ, ਖਾਦਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ’ਤੇ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੋਰੇ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਰਜ਼ੀਹ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਆਯਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਊਰਜਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਇਨਪੁਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਸਤੂ-ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੇਲੋੜੀ ਆਯਾਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਦਖਲ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਪਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।