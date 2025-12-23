ETV Bharat / business

ਕੌਣ ਹਨ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਟੀਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੇ ਸੀਟੀਓ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।

starbucks
ਸਟਾਰਬਕਸ (Canva)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਫੀ ਚੇਨ, ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CTO) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨਿਕੋਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੀਟੀਓ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ

ਵਰਦਰਾਜਨ ਡੈਬ ਹਾਲ ਲੇਫੀਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ "ਸਟੋਰ-ਬਾਈ-ਸਟੋਰ ਸੁਧਾਰ ਰਣਨੀਤੀ" ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਨ, ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਓਰੇਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਟਾਰਬਕਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਰਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੇ ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਓ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਆਨੰਦ ਵਰਦਰਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸੀਈਓਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਸੱਤਿਆ ਨਡੇਲਾ - ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ।
  • ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ – ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੇਟ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ।
  • ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ – ਅਡੋਬ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ।
  • ਅਰਵਿੰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ – ਆਈਬੀਐਮ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਆਗੂ।
  • ਲੀਨਾ ਨਾਇਰ – ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੀਈਓ, ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ।

