ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦੀ ਫਾਇਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।
Published : February 10, 2026 at 1:22 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ" ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ
- ਭਾਰਤ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਗੇ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
- ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ
- ਬਾਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ।
- ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ।
- ਚੰਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ।
- ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ, ਕਿਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ।
- ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।