ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ NO ! ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ ? ਵੇਖੋ ਸੂਚੀ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ; ਦੁੱਧ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
Published : February 7, 2026 at 11:54 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ
ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
💠India–US Trade Deal supports alignment of standards, helping exporters avoid repetitive testing and certifications. Reduced compliance time and costs enable smoother entry of Indian goods into the US market, strengthening ease of doing business and MSME participation… pic.twitter.com/U46MlnN6KX— PIB India (@PIB_India) February 7, 2026
ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ (DDGs), ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਰਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਬਾਜਰਾ, ਕੋਡੋ, ਕਾਂਗਨੀ, ਜਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ, ਕੋਪਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਕਰੀਮ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਸਾਲਿਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ, ਜੀਰਾ, ਧਨੀਆ, ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਭਿੰਡੀ, ਮਟਰ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਕੱਦੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬ, ਕੇਲੇ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਰਗੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।