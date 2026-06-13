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EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 8.25% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

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EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ (Getty Images)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 13, 2026 at 7:22 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, EPFO ​​ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ EPF ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.25% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, CBT ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, CBT ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਵਿਆਜ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ EPF ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ

ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ EPF ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ EPFO ​​ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ CBT ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਪੈਰਾ 60 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮਾਸਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈਟੀਐਫ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਈਪੀਐਫਓ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

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