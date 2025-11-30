ਐਕਟਿਵ SIM ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ WhatsApp ਅਤੇ Telegram, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Published : November 30, 2025 at 3:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai ਅਤੇ Josh ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ।
'ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ'
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ'
ਡੀਓਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੈੱਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਪ ਦੇ ਵੈੱਬ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ-ਮੁਕਤ ਐਪ ਐਕਸੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
'ਐਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ'
ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (COAI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
COAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਮ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਿੰਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।