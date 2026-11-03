ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇੰਝ ਕਰੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Published : November 3, 2026 at 6:49 PM IST
ਪਿਟਸਬਰਗ (ਅਮਰੀਕਾ): ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤਿਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਾਹਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 21 ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਸੀਅਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪਣਾ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਾਸਵਰਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਵਰਡ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ। ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ, ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਗਾਹਕੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ, ਪਾਸਵਰਡਾਂ, ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :