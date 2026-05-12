ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ।
Published : May 12, 2026 at 2:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:
ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 2025-26 ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 71.98 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ 2024-25 ਵਿੱਚ 58 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2023-24 ਵਿੱਚ 45.54 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2022-23 ਵਿੱਚ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2021-22 ਵਿੱਚ 46.14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2020-21 ਵਿੱਚ 34.62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 28.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ 4.76 ਫੀਸਦ ਘਟ ਕੇ 721.03 ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ 757.09 ਟਨ ਸੀ। ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ 795.2 ਟਨ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 678.3 ਟਨ ਰਿਹਾ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀਮਤ 2024-25 ਵਿੱਚ $76,617.48 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ $99,825.38 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਚ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ $333.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (CAD) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ CAD ਵਧ ਕੇ $13.2 ਬਿਲੀਅਨ (GDP ਦਾ 1.3 ਫੀਸਦ) ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸੋਨਾ 9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ $775 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ (ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ)। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (16 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਮਦ (ਸੋਨਾ ਸਮੇਤ) 11.36 ਫੀਸਦ ਵਧਿਆ, ਜੋ $24.27 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਗੈਰ-ਜੜੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ
2022 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10.75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਆਰਥਿਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' (GTRI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਮਿਆਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ 2027 ਤੱਕ 120 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "2024 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ 2022 ਵਿੱਚ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, 2023 ਵਿੱਚ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 16.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.9 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 28 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
GTRI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।