ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ

ਨਵਾਂ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾੱਕ ਜਾਂ ਅਨਲਾੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

AADHAAR APP
ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? (X-UIDAI ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ)
By ETV Bharat Business Team

Published : November 13, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ UIDAI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ! ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ।"

ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾੱਕ ਅਤੇ ਅਨਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਨਵਾਂ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾੱਕ ਜਾਂ ਅਨਲਾੱਕ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'ਆਧਾਰ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ UIDAI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਸਦੀਕ ਲਈ OTP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ਟ੍ਰੀ

ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

