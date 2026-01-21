ETV Bharat / business

ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

Budget 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 21, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੈਲਾਸ਼ ਸੁਆਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰਾਮਨਗਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਬੇਟ ਪਾਰਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਰਾਮਨਗਰ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਾਰਬੇਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ₹7,500 ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ GST ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ₹7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਜਟ ਵੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਿਕਾਸ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

ਬਜਟ 2026
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ
BUDGET 2026
ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.