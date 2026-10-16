"ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ": ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ: "ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
Published : October 16, 2026 at 11:12 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (RIL) ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾ, ਜੀਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਓ ਉਦਾਹਰਣ: ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ
ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੀਓ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ।
ਜੀਓ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਿਆਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੀਓ ਨੇ ਹੁਣ 530 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜੀਓ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।