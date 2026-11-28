ਕੀ ਹੈ ਵਲੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ? ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵਿਆਜ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ EPF ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 12% ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 1:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (EPF) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (VPF) ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। VPF ਪੂਰੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਕ EPF ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VPF EPF ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VPF ਕਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕਦੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ? ਤਾਂ, ਇੱਥੇ VPF ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ:-
VPF ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
VPF EPF ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% + DA EPF ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 100% ਤੱਕ ਅਤੇ DA VPF ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ VPF ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
EPF ਅਤੇ VPF ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ EPF ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 12% ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, VPF ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ EPF ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ
ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, VPF ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ EPF ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ VPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਟੈਕਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, VPF ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ EPF ਅਤੇ VPF ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਲਾਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
VPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ EPF ਵਾਂਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲਾਕ-ਇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ VPF ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ UAN ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
VPF ਕਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ EPF 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ VPF ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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