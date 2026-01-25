ETV Bharat / business

ਵਿਝਿੰਜਮ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ; 16,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਵਿਝਿੰਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ।

VIZHINJAM PHASE 2 DEVELOPMENT
ਵਿਝਿੰਜਮ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Business Team

Published : January 25, 2026 at 1:57 PM IST

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ (ਕੇਰਲ): ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਪੀਐਸਈਜ਼ੈਡ) ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਝਿੰਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹16,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਝਿੰਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਈਯੂ (ਵੀਹ ਫੁੱਟ ਬਰਾਬਰ ਇਕਾਈਆਂ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਝਿੰਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਨਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸ਼ਿਪ-ਟੂ-ਸ਼ੋਰ (STS) ਕ੍ਰੇਨ, 45 ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਰੇਲ-ਮਾਊਂਟਿਡ ਗੈਂਟਰੀ (CMRG) ਕ੍ਰੇਨ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਯਾਰਡ, ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੜਾਅ II ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਰੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਬ੍ਰੇਕਵਾਟਰ, 920 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 21 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ (ISPS) ਵਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਝਿੰਜਮ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਟ੍ਰਾਂਸਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

