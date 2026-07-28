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ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

PUCC VALIDITY RULES
3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 28, 2026 at 11:59 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ ਨਵੇਂ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ BS-VI ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUCC) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੁਰਾਣੇ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

1. BS-6 ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ

  • 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ: ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ PUCC ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
  • 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਹਨ: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
  • 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ: ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

2. BS-6 ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ

  • 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ: ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ PUCC ਦੀ ਵੈਧਤਾ 2 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

3. BS-4 ਵਾਹਨ

  • BS-4 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

4. BS-1, BS-2, ਅਤੇ BS-3 ਵਾਹਨ

  • ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਲਪਾਈਪ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ PUCC ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ (ਬੀਐਸ) ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕਣ - ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪੀਪੀਐਮ ਦੀ ਸਲਫਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਬੀਐਸ-6 ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਬੀਐਸ-5 ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

TAGGED:

BS6 VEHICLE POLLUTION CERTIFICATE
MORTH DRAFT NOTIFICATION
POLLUTION UNDER CONTROL CERTIFICATE
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਟੈਸਟ
PUCC VALIDITY RULES

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