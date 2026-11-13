ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 'ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ', ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੜੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ 24K-22K ਦੇ ਭਾਅ
Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 137587 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 180199 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
Published : November 13, 2026 at 3:03 PM IST
Gold Silver Price Today:ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX)'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਭਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਖੁੱਲਣ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹136502 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ₹137587 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹179692 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ₹180199 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੈਕਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰ $3920 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ $3,850 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ COMEX ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 52-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ $48,050 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਮੰਗ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੀ ਵਿੱਚ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹12,915 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹13,561 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 24-ਕੈਰੇਟ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 22-ਕੈਰੇਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ GST ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤ ₹1356 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, ₹108,488 ਪ੍ਰਤੀ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ₹135,610 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹12,915 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ, ₹103,320 ਪ੍ਰਤੀ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ₹129,150 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
MCX 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 1,79,692 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 996 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.56% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 177,128 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 180,199 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕੇਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਖੋਜ ਮਾਹਰ ਅਜੈ ਕੇਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਵਾਧੇ ਦੀ 85% ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
...ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ $3880 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੋਨਾ $3940–3960 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 136,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ MCX ਸੋਨਾ 139,500–141,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ $49.20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦੀ $51.20–52.50 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। MCX ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 175,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 182,000–186,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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