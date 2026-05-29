ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਵਫ਼ਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ
By ETV Bharat Business Team

Published : May 29, 2026 at 6:04 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਵਫ਼ਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 4 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ" ਦੱਸਿਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਏਜੰਡਾ

ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਬਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ: ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ: ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ: ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼: ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਨਸਲਵਾਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ "21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"

