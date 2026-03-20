ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਨਰਮ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

US Softens Stance on Iran
By ETV Bharat Business Team

Published : March 20, 2026 at 11:19 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਈਰਾਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ

ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 3.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $104.96 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਐਸ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ) ਵੀ 3.22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $92.47 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ "ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ" ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (BSE) ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਭਗ 1,000 ਅੰਕ (1.34%) ਵਧ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 300 ਅੰਕ ਵਧਿਆ, ਜੋ 1.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ $77.74 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ $108.65 ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

