ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ 100% ਟੈਰਿਫ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ 100% ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

US TARIFF LAW 2026
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ 100% ਟੈਰਿਫ (ians)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : September 19, 2026 at 7:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ, ਵਪਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਡਰ'

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਕ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

'ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ'

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ, ਸ਼ਰਦ ਸਰਾਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਸਰਾਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ:

  • ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਉਦਯੋਗ: ਫਰੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਹਾ-ਸਟੀਲ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
  • ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ: ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡਰੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"


ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। GTRI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ), ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ
ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 140.76 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 42.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 6.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਮਦ 29.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ $120 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

TAGGED:

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ
ਅਯਾਤ ਡਿਊਟੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ
INDIA TARIFFS
US TARIFF LAW 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.