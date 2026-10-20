ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟਸ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
Published : October 20, 2026 at 2:48 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਹਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ "ਖਾਸ ਦੋਸਤ" ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ" ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਮਸਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਐਕਸ ਸਟਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ! ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟਸ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।"
Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many.— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026
'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟਸ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀ ਹੈ?
'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟਸ' ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ (18 ਸਾਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਫੰਡਿੰਗ ਢਾਂਚਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ $500,000 (ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟਸ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- 2.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
- 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ $1,000 ਬੀਜ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਆਰਾ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $200,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $5,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2,500 ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।