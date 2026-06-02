ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

US CUTS TARIFF
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 2, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਘਟਾਈ ਗਈ ਦਰ 8 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਫੋਰਕਲਿਫਟ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਰਿੱਡ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਸ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਗਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਮੁਤਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, HVAC ਉਪਕਰਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਗਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਤ ਉਤਪਾਦ ਅਜੇ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

TAGGED:

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਟੈਰਿਫ
TARIFF
US PRESIDENT DONALD TRUMP
US CUTS TARIFF

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.