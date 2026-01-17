ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਬਾਅ, ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾਓ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ

ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਅਤੇ ਮੋਂਟਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ (ians)
ETV Bharat Business Team

January 17, 2026

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸਟੀਵ ਡੇਨਜ਼ (ਮੋਂਟਾਨਾ) ਅਤੇ ਕੇਵਿਨ ਕ੍ਰੈਮਰ (ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ) ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਂਟਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਡਕੋਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਟਰ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਮਟਰਾਂ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੈਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਕਾਨੂੰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ (GSP) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

