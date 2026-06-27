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ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ 8 ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ।

SUDAN CONFLICT
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (AP)
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By ETV Bharat Business Team

Published : June 27, 2026 at 11:49 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫਤਰ (OFAC) ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਡਾਨੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਡਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਇੱਕ ਸੁਡਾਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਡਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

TAGGED:

US SANCTIONS INDIAN FIRM
AMIN EXPLOSIVE PRIVATE LIMITED
ਸੁਡਾਨ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ
ਅਮਰੀਕਾ
SUDAN CONFLICT

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