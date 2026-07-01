ETV Bharat / business

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

US has removed four Indian companies from its sanctions list after clearing them of allegations regarding assistance to Russia
ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ (ians)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 1, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਫ਼ਤਰ (OFAC) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  • ਲੋਕੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ): ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
  • ਆਰਆਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ): ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਰਟਸ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ) ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ।
  • ਗਲੈਕਸੀ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ): ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਲਰ ਬੀਅਰਿੰਗ—ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ—ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।
  • ਸ਼ੌਰਿਆ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ): ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ?

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੁੱਲ 21 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਲੈਕਸੀ ਬੀਅਰਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

US SANCTIONS INDIAN COMPANIES
US RUSSIA SANCTIONS INDIA
ਅਮਰੀਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
INDIA US RELATIONS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.