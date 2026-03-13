ETV Bharat / business

IRAN ISRAEL WAR: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

stranded russian oil trapped at sea
IRAN WAR ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ (AFP)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ "ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ" ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ!"

ਹੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $120 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ $100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 35% ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: "ਟੀਚਾ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ"

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। @USTreasury ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।

'30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਛੋਟ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੀਮਤ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਲ

ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਅਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ

ਬੇਸੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੁਤਿਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਹਰਾ ਸੰਕੇਤ" ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ "ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

