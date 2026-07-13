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ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ FSSAI ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

FSSAI
FSSAI ਐਪ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 13, 2026 at 5:27 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। FSSAI ਨੇ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ' ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੰਬੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਥਾਨਕ ਢਾਬਾ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ: ਜੇਕਰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਸੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
  • ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸੋਈ: ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਰਸੋਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੱਖੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਾਂ ਚੂਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
  • ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਪ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਨੈਕਟ' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈੱਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਢਾਬਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ (FSO) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ।

TAGGED:

FSSAI APP COMPLAINT
FOOD SAFETY CONNECT APP DOWNLOAD
FSSAI ONLINE COMPLAINT
ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ
FOOD SAFETY CONNECT APP

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