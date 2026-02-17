ETV Bharat / business

ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ UPI, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ UPI One World ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ...

UPI ONE WORLD
ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ UPI (getty image)
By ETV Bharat Business Team

Published : February 17, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ 2026 ਸੰਮੇਲਨ (16-20 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 'ਯੂਪੀਆਈ ਵਨ ਵਰਲਡ' ਵਾਲਿਟ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਅਨੁਭਵ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ 'ਯੂਪੀਆਈ ਵਨ ਵਰਲਡ' ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਨਟੈਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

'ਯੂਪੀਆਈ ਵਨ ਵਰਲਡ' ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

NPCI ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਹ ਬਟੂਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 14 ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ NPCI ਪਵੇਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਲਿਟ ਲੋਡਿੰਗ

ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ

ਇਸ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ₹50,000 ਹੈ।

ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ UPI QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਸਾਨ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰੋਤ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਡੀਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੂਪੀਆਈ ਵਨ ਵਰਲਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

