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UPI New Rules: ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ UPI

ਸਰਕਾਰ UPI ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੀਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

UPI will remain completely free for general customers and citizens as before.
UPI ਭੁਗਤਾਨ (ians)
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By ETV Bharat Business Team

Published : August 13, 2026 at 7:21 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹20,700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ MDR ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 0.3% ਤੋਂ 0.5% ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ₹1.5 ਕਰੋੜ (₹15 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੀਅਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ (P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ—2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

MDR ਕੀ ਹੈ?

MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਹੈ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ।

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ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
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UPI RULES
ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ
UPI NEW RULES

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