ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ Rewards ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ UPI ਯੂਜਰਜ਼ ! IIT ਬੰਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ !
ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : November 29, 2026 at 6:06 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯੂਪੀਆਈ, ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਿਆ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮਗਰੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਪੀਆਈ ਐਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋ. ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਰੇਲਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਪਾਰੀ-ਮੁਖੀ ਐਮਡੀਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਭਾਗੀਦਾਰ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਲਾਗਤ-ਲਾਭ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਆਈ ਐਮਡੀਆਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਹਿਡਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੀਸ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਰਜ਼ ਕਲੱਬ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2000 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ, ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਟਰਮੀਨਲਾਂ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 2012-13 ਵਿੱਚ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਯੰਤਰ ਰੀਚਾਰਜ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ (NCMC) ਅਤੇ UPI-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲਿਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MDR, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫੀਸਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2% ਐਮਡੀਆਰ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 98 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1.65 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, 0.14 ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ 0.21 ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਪੀਆਈ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਪੀਆਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਜ (MDR) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਚਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਡੀਆਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਐਮਡੀਆਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਪੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰਚਾਰਜ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ "ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਸੀਮਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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