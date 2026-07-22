ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ! NPCI ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਟੈਪ-ਟੂ-ਪੇ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ
NPCI ਇੱਕ ਨਵੇਂ NFC ਅਧਾਰਤ UPI ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਣਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 22, 2026 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: UPI, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਹਿਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ, ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ NFC (ਨੇੜਲਾ-ਖੇਤਰ ਸੰਚਾਰ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ NFC-ਸਮਰੱਥ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ POS (ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ) ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
UPI ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਔਫਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ UPI ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਔਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ UPI ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਯਾਤਰੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NPCI ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 'ਏਅਰਪਲੇਨ ਮੋਡ' ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NPCI ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PhonePe, Google Pay, ਅਤੇ Paytm) ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NPCI ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਂਚ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।