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UPI ਭੁਗਤਾਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ INR ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ 18 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਸੌਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...

UPI Payment India
UPI ਭੁਗਤਾਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 19, 2026 at 10:32 PM IST

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UPI Payment India: ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਾਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ UPI, ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, UPI ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ₹0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 24,162 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ UAE ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ INR (ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ UPI ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ INR ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ UPI ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ।

UPI
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (Photo Credit; Getty Images)

ਕੀ ਹੈ UPI ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, UPI ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਿਟ ਟੌਪ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 24/7 ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UPI ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਂਚ

NPCI ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਰਘੁਰਾਮ ਜੀ. ਰਾਜਨ ਦੁਆਰਾ 21 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ UPI-ਸਮਰੱਥ ਐਪਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। UPI ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

UPI ਵਿੱਚ ਹੁਣ 731 ਬੈਂਕ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, 731 ਬੈਂਕ UPI 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਨ ਅਤੇ 22,716.07 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹28,92,138.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 23,201.93 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ₹29,90,424.21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, UPI ਨੇ ₹29,02,988.05 ਕਰੋੜ ਦੇ 22,346.80 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ

NPCI, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ UPI ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, UPI ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 24,162 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ₹0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 4,000 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

IMF UPI ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ UPI ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ UPI ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੇਲੇਬਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

UPI ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਫਰਾਂਸ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ INR ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ NPCI ਦੇ RBI-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ UPI ਐਪਸ (BHIM, PhonePe, Paytm, ਜਾਂ Google Pay) ਵਿੱਚ UPI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ INR ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। NIPL, NPCI ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ UPI ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਬੰਧ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ UPI ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

  • ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ FPS ਨਾਲ UPI/NPCI ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ।
  • ਫਿਨਟੈਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ: ਫਿਨਟੈਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ।
  • ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ: ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ।
  • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ।
  • ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਸਹਾਇਤਾ: ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ IT/BPO ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ।
  • FDI ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਸਥਾਰ: FDI ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ (4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ)।
UPI
UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ (Photo Credit; Getty Images)

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ UPI ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ UPI ਸੌਦਾ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, NRIs ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਫਿਨਟੈਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਬਰਾਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, IT/BPO ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਢਿੱਲਾ FDI ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ RBI ਅਤੇ NPCI ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ।

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