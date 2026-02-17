ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ UPI ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ, 57% ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ UPI ਬਣਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ, 57% ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
UPI ਹੁਣ 57% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38% ਸੀ।
Published : February 17, 2026 at 10:21 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਹਿੱਸਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ UPI ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਾਰਡ-ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹8,276 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ (P2M) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਭਗ 11 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ UPI QR ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 658 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 216 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 661 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਅਤੇ ATM 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ
ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ UPI ਅਤੇ RuPay ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਨਕਦੀ" ਅਤੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ" ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।