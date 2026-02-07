ETV Bharat / business

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬਾ: UPI 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ UPI ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

UPI has reached more than 8 countries, making India a global leader
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਬਦਬਾ (ians)
ETV Bharat Business Team

February 7, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI), ਹੁਣ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UPI ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPI ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਿਨਟੈਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MoUs) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (DPI) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ (ਆਧਾਰ), ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਅਤੇ G20 ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਆਪਣੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ DPI ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ, CoWIN, ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ, ਅਤੇ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ, ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਗਲੋਬਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਵਾਧਾ

NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 21.70 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ₹28.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

