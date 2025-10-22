ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ UPI ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 69.5 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
Published : October 22, 2025 at 8:24 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧ ਕੇ ₹94,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
NPCI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, UPI ਰਾਹੀਂ ਔਸਤਨ 695 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 654 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, UPI ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਯਾਤਰਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, UPI ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 740 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, UPI ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। UPI, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਨਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ
UPI ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ₹28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹60,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ, GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ UPI ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, UPI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।